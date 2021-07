Lavori sulla linea del Brennero, le conseguenze sui collegamenti Trento -Verona

Posted on

L’unità operativa di Microbiologia del San Martino di Belluno ha concluso sabato l’esecuzione dei test molecolari per la ricerca del SARS-CoV-2 su tutti i tamponi eseguiti venerdì pomeriggio a Cortina. Tutti i test sono risultati negativi, informa Ulss1 Dolomiti NordEst – L’Ulss Dolomiti ha operato con doppia squadra garantendo il tampone in modalità drive-in in […]