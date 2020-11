Lavori socialmente utili in Trentino, domande entro il 10 gennaio 2021

C’è tempo fino a gennaio 2021

Trento – I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea con avvio nell’anno 2021, in progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (Intervento 3.3.D – ex 19), promossi da Enti locali, dalle APSP e da Aziende speciali, devono recarsi presso gli Uffici dei Patronati presenti sul territorio provinciale (preventivamente telefonando per prendere appuntamento) dal 15 novembre 2020 al 10 gennaio 2021, per compilare l’apposito modulo di domanda.

Per aiutare le persone disoccupate che hanno difficoltà a trovare un’occupazione, l’Agenzia del Lavoro favorisce l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato attraverso la concessione a Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità di Valle, A.P.S.P. e Aziende speciali, di contributi economici per attivare e gestire lavori socialmente utili (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli del Documento degli interventi di politica del lavoro).

Sono lavori socialmente utili le attività di:

abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l’attività di manutenzione;

valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;

recupero di materiale e beni nell’ambito di attività afferenti alla “Rete provinciale del Riuso”;

riordino di archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell’Ente;

servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;

particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

A chi sono rivolti

I lavori socialmente utili sono rivolti a disoccupati:

iscritti in apposite liste

residenti in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi oppure da almeno dieci anni nel corso della vita purché residenti da almeno un anno in provincia di Trento, oppure emigrati trentini iscritti all’Aire da almeno tre anni.

Per maggiori informazioni

► numero verde 800 264 760