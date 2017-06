Lavori di sistemazione di una strada nel comune di Mezzano

Connect on Linked in

Lavori di allargamento della strada per la località Oltra, nel Comune di Mezzano in Primiero. Si tratta di un’opera prevista per il completamento della circonvallazione della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle, in corrispondenza degli abitati di Imer e Mezzano, realizzata negli scorsi anni dal Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia



Mezzano (Trento) – La viabilità per Oltra, nella parte nord-est e fino all’incrocio con via S. Giovanni, ha una sede stradale di dimensioni ridotte che rende difficile la circolazione, peraltro, su di essa, grava la maggior parte degli edifici.

L’intervento in questione mira ad allargare la piattaforma stradale lungo tutta via Melai fino all’incrocio con via S. Giovanni, rendendo così uniforme tutto il tratto di strada.

L’opera consiste nell’allargamento di via “Melai”, posta in sinistra idrografica del torrente Canali, e parallela alla S.S. 50 del Grappa e Passo Rolle. Nell’opera è anche prevista la posa in opera di un manufatto scatolare, in luogo dell’attuale tubazione in calcestruzzo, per attraversare il Rio “Val Fonda”.

Larghezza complessiva della sede stradale: 5,50 m

Numero corsie: 2

Larghezza corsie: 2,75 m

Larghezza banchine: 0,5 m

Il progetto contempla la realizzazione di alcune opere d’arte fra le quali tre muri di sostegno in c.a. di modeste dimensioni, una scogliera posta a monte della viabilità, nonché un manufatto scatolare in c.a. per l’attraversamento del Rio “Val Fonda”.

Costo dell’opera: il costo complessivo dell’intervento è pari a € 280.440,04

Tempo di esecuzione:

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi.