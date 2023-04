Latte Trento, nel 2022 cala produzione “oro bianco” su listini e fatturato, tensioni sui prezzi

L’assemblea dei soci di Latte Trento sca ha approvato il bilancio 2022, che riporta una diminuzione del conferimento dei soci del 4%, ma un aumento del fatturato, passato da 52 a quasi 63 milioni di euro (74 milioni con la controllata Trevilatte). Trentingrana, tra il consorzio e Latte Trento è scontro sul prezzo

Trento – L’assemblea dei soci di Latte Trento sca ha approvato il bilancio 2022, che riporta una diminuzione del conferimento dei soci del 4%, ma un aumento del fatturato, passato da 52 a quasi 63 milioni di euro (74 milioni con la controllata Trevilatte). Ai soci – si apprende – vanno 37,3 milioni di euro, pari a 0,68 euro al litro (4 centesimi in più per la lavorazione Trentingrana).

Ad alzare i listini è stata la carenza di prodotto in estate e autunno. Il presidente Renato Costa nella sua relazione ha parlato di un “comparto lattiero caseario troppo volatile, con cambiamenti troppo repentini”. A novembre scorso – ha riferito – il latte veniva pagato 0,70 euro al litro, adesso vale 0,40 euro, la panna più di 3,5 euro al chilo, adesso meno di due euro.

La chiusura di alcune stalle è vista come un segnale di allarme della sofferenza del settore, mentre quanto liquidato ai circa 190 soci, seppure aumentato rispetto all’anno precedente, non riesce a compensare – a quanto riferito – i maggiori costi sostenuti per la produzione del latte, soprattutto per la produzione di grana, che viene remunerato 5 centesimi in più nonostante abbia costi molto elevati rispetto al latte alimentare. Proprio al riguardo, scoppia il caso Trentingrana: dopo le accuse di Latte Trento al consorzio di tenere troppo bassi i prezzi liquidati ai soci per la produzione, il presidente di Concast, Stefano Albasini, chiarisce che vi è stato “un record di produzione, i prezzi sul mercato stanno risalendo gradatamente”.

In generale, la produzione di latte fresco è passata da 18,8 milioni del 2021 a 20,8 del 2022, il latte Uht da 22,9 a 22,3 milioni e il latte microfiltrato da 9,4 a 10,7 milioni. Nel caseificio di Spini, sono stati lavorati complessivamente 7,9 milioni di litri (nel 2021 9,8 milioni), in parte destinati alla produzione di formaggi molli e nostrani (5,2 milioni di litri) e in parte (10%) a Trentingrana (2,7 mil di litri, pari a 5.468 forme, -30%). Il totale dei ricavi ha raggiunto il valore di 62.771.617 euro, contro i 52.311.044 dell’anno precedente. Con Trevilatte, il fatturato supera i 74 milioni di euro.