Latemar, Escursionista tedesco cade e muore su cima Pope

Un escursionista di nazionalità tedesca di 72 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di venerdì nel gruppo del Latemar

Trento – L’uomo aveva percorso il sentiero numero 17 fino al Pulpito di cima Pope e stava proseguendo il cammino verso la cima insieme al figlio quando, dopo aver perso la traccia del sentiero, è ruzzolato per oltre cento metri lungo un ripido pendio. La chiamata di emergenza è arrivata verso le 11.30 dal compagno di escursione.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Nel frattempo, l’elicottero è sceso a valle ed ha recuperato a bordo due operatori della Stazione Centro Fassa per portarli in quota ed assistere il figlio. Una volta ottenuto il nullaosta da parte delle autorità, la salma è stata ricomposta ed elitrasportata a Pozza di Fassa. In una seconda rotazione l’elicottero è tornato in quota per riportare a valle anche il figlio e i due soccorritori che erano rimasti con lui.

In breve

Investimento venerdì mattina a Trento. Una donna che procedeva in bicicletta è stata travolta da un’auto all’incrocio tra Corso Tre Novembre e via Malfatti. Ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza ed è ora ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto due ambulanze.