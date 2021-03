L’associazione Trentino Appartamenti incontra l’assessore Failoni: “Servono aiuti per i gestori di alloggi”

L’associazione Trentino Appartamenti, aderente a Confcommercio Trentino – vanta 30 anni di attività e riunisce i proprietari di alloggi (case e appartamenti) affittati a scopo turistico – chiede all’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni aiuti concreti per far fronte alla pandemia

Trento – In Trentino, i dati del 2019 rilevano 5.110.000 pernottamenti riferibili a questo comparto a fronte di 5.276.000 registrati complessivamente dai Campeggi, Affittacamere, CAV (case appartamenti vacanze), Agritur, Esercizi Rurali e Altri (Colonie, Campeggi mobili…) e di 13.155.000 riconducibili alla nave ammiraglia dell’offerta turistica ossia agli alberghi. In provincia, sono oltre 10.800 gli appartamenti in affitto a turisti, con oltre 7.000 proprietari.

L’associazione Trentino Appartamenti con il Presidente Maurizio Osti (confermato alla guida dell’associazione il mese scorso) insieme alla vice presidente Cristina Donei ed ai funzionari dell’associazione hanno promosso un incontro con l’assessore al Turismo, Roberto Failoni. L’associazione ha sollecitato questo momento di confronto per chiedere aiuti concreti da destinare anche agli alloggi turistici che, di fatto, non essendo considerati attività imprenditoriale, non hanno ottenuto né dallo Stato né dalla Provincia alcun ristoro per i danni subiti dalle chiusure dovute al Covid.

L’associazione ha proposto all’assessore in particolare la riduzione delle imposte IMIS relative al 2020 e 2021. «Il settore extra alberghiero – ha spiegato il presidente Osti – è in continua crescita e di conseguenza anche la richiesta di appartamenti turistici. Il Trentino sta diventando sempre di più un territorio accogliente e attrattivo offrendo in tal senso servizi e opportunità che rispondono alle aspettative anche per le famiglie. Purtroppo, nonostante gli alloggi turistici propongano un’offerta comparabile a quella delle realtà imprenditoriali, nessun aiuto è stato erogato in questi mesi alla categoria, che è stata esclusa da qualsiasi forma di sostegno economico».

«Va evidenziato – prosegue ancora Osti – che esiste una sorta di discriminazione tra tutte le altre attività ricettive (come le aziende del settore alberghiero) – alle quali è già stato riconosciuta una riduzione dell’imposta – ed il settore extralberghiero e quindi degli alloggi turistici. La tariffa percentuale dell’IMIS, infatti, per gli altri settori, in primis il settore alberghiero, è di circa lo 0,55 per cento mentre per gli alloggi turistici le aliquote si attestano sostanzialmente su valori che superano lo 0,80 per cento».

L’assessore, ringraziando l’associazione Trentino Appartamenti per la sua attività, ha assicurato che impegnerà i propri uffici tecnici per trovare la strada più adeguata a superare questo gap, rendendo più favorevoli le aliquote degli alloggi turistici IMIS rispetto ad altri immobili classificati come seconda casa, e con la medesima aliquota delle altre attività turistiche.

Si è poi discusso con l’assessore la possibilità di individuare le modalità più opportune, anche attraverso il raccordo con le autorità governative centrali, per portare la cedolare secca al 10%, nonché sospendere il pagamento delle rate mutuo che gravano su tutte le forme di attività ricettiva extralberghiera, imprenditoriali e non, e sui cosiddetti affitti brevi.

Il Presidente Osti ringraziando l’assessore per l’interesse dimostrato nei riguardi dell’associazione, ha rimarcato quanto sia importante l’associazionismo promosso e sostenuto da Trentino Appartamenti: per condividere le problematiche date dalla situazione, per rappresentare alle Istituzioni le esigenze del settore, per essere tempestivamente informati su ogni comunicazione istituzionale che riguarda la categoria, per non sentirsi soli nell’incertezza imprenditoriale ed economica in cui è precipitato il Paese a causa di un evento di portata drammatica.

«Trentino Appartamenti – chiosa Osti – insieme a Confcommercio, nel corso del 2020 ha partecipato ai tavoli di confronto promossi dalla PAT per redigere in maniera concertata delle linee guida con le indicazioni operative per gestire l’apertura e l’accoglienza degli ospiti affinché ogni struttura turistica possa organizzarsi in modo adeguato per offrire al territorio unità abitative certificate rispondenti a tutti i requisiti. Ciò contribuisce a dare agli ospiti un senso di sicurezza e familiarità».

Per maggiori informazioni e per aderire a Trentino Appartamenti è possibile inviare un’email a: oppure chiamare il numero di telefono 0461/880111 trentinoappartamenti@unione. tn.it oppure chiamare il numero di telefono 0461/880111

In breve

Nelle scorse settimane è nato anche il Comitato Trentino Appartamenti (CIPAT). L’obiettivo è quello di portare avanti le istanze della categoria. L’invito ai proprietari di entrare in contatto con i referenti territoriali. A fine 2020 un gruppo di proprietari di appartamenti per l’affitto ad uso turistico operanti in Trentino e regolarmente iscritti al registro provinciale CIPAT ha deciso di unire le forze. Il gruppo promotore ha individuato 14 rappresentanti territoriali con delega a raccogliere e riportare le richieste e le sollecitazioni. Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone, Luserna: Enrica Caneppele –Altopiano della Paganella, Dolomiti di Brenta, Lago di Molveno: Stefano Tait – Altopiano di Piné e Valle di Cembra: Alessandro Cadrobbi – Garda Trentino e Valle di Ledro: Emanuele Montani – Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Giudicarie Chiese: Silvio Viviani – Rovereto, Vallagarina, Altopiano di Brentonico: Massimiliano Galassi – San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi: Caterina Zanolla – Terme di Comano – Dolomiti di Brenta: Alessandro Riccadonna – Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Valle dell’Adige: Alessandra Manera – Val di Fassa: Cristina Donei – Val di Fiemme: Chiara Boninsegna – Val di Non: Cinzia Bertoldi – Val di Sole: Claudia Pedergnana –Valsugana, Lagorai, Valle dei Mocheni e Vigolana: Raffaele Murari – Coordinatore del Gruppo: Attilio Gregori. Per info: info@appartamentitrentinocipat.it