L’Assessore comunale di Primiero, Francesca Franceschi si candida con ‘Agire’ alle elezioni provinciali di ottobre

Connect on Linked in

Ufficializzata in una conferenza stampa a Primiero, la candidatura dell’assessore Franceschi, alle prossime elezioni provinciali del 21 ottobre

Primiero (Trento) – Si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni provinciali di ottobre anche a Primiero. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con Progetto Trentino, venerdì è toccato ad Agire, presentando la sua candidata locale.

La lista si presenta

Il consigliere provinciale Claudio Cia, in apertura di conferenza stampa, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo nel gruppo dell’assessore di Primiero. Il prossimo 16 giugno a Trento al teatro San Marco, sarà ufficializzata la lista di Agire, che si presenterà alle prossime elezioni provinciali. “Ma devo dire, che sono rimasto positivamente impressionato – ha sottolineato Cia – quando sono stato contattato da Francesca. Candidarsi nelle Valli, non è sempre così facile. Mi fa piacere inoltre che la stessa Franceschi abbia condiviso anche con la sua Giunta questa scelta di scendere in campo, senza ostacoli, contrariamente a quanto è avvenuto in altri Comuni”.

“Ho deciso di candidarmi – ha detto Franceschi – dopo aver visto la situazione a Trento e in particolare dopo un tentato scippo proprio in piazza Dante. Anche nel mondo della scuola, sono convinta che le cose da rivedere siano molte”.

L’ex collega assessore di Borgo, Rinaldo Stroppa – al centro in queste settimane di un acceso confronto politico, dopo la sua uscita dalla Giunta comunale – ha salutato l’arrivo nella squadra di Francesca Franceschi, sottolineando con una battuta: “Spero che non tolgano anche a te le deleghe, lunedì prossimo”. Il saluto alla nuova arrivata, è giunto anche dagli altri esponenti del movimento di centrodestra, che alle prossime elezioni provinciali sosterrà il candidato presidente Maurizio Fugatti (Lega Nord).

L’adesione al progetto

“La mia adesione ad Agire – ha spiegato poi Francesca Franceschi, Assessore alla cultura, istruzione e politiche sociali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – è frutto di un percorso di riflessione personale, una scelta libera e senza alcuna pressione esterna: in particolare condivido la necessità di ascoltare la voce dei singoli territori e l’impegno affinché la nostra autonomia ne favorisca la crescita e lo sviluppo, contro un eccessivo centralismo che sta penalizzando fortemente i servizi nelle valli.

A proposito di immigrazione e sicurezza, “Il Trentino è una regione che accoglie e nei fatti ha sempre dimostrato di avere un cuore grande e solidale. In questi anni il fenomeno migratorio è stato sottovalutato e questo ha contribuito a diffondere sentimenti di chiusura nei confronti di quanti arrivano nella nostra provincia in cerca di aiuto. Legalità, accoglienza, integrazione vanno di pari passo con informazione e condivisione”.

La scuola

“La politica trentina deve vigilare attentamente sulla questione – ha aggiunto Franceschi – e ritenere il mondo della Scuola il principale motore di divulgazione per prevenire qualsiasi forma di discriminazione. La Scuola come comunità educante prima di tutto. Le vere emergenze sociali e i disagi giovanili vanno affrontati con programmi di prevenzione incisivi, strutturati e obbligatori portati avanti dalla primaria alle superiori da personale competente che affianchi gli insegnanti.

Altra questione l’insegnamento in CLIL in particolare nella primaria, ha ingessato e frammentato gli orari, impedendo di fatto la flessibilità e la interdisciplinarità che ha sempre distinto la scuola trentina. Io sto prima di tutto dalla parte dei bambini. Ritengo vada rivista e che si raggiunga un compromesso a sostegno dei tempi scuola richiesti dai genitori che lavorano, ma anche e soprattutto nel rispetto dei tempi di attenzione nei bambini senza schizzofrenie come invece è diventata ora.”

Lavoro, turismo, infrastrutture: le priorità

In merito alle prierità locali, Francesca Franceschi ha aggiunto: “Il nostro territorio ha una ricchezza ambientale senza uguali e delle caratteristiche che ci rendono unici. Lo immagino come una zona unica di sperimentazione, nella mobilità, nell’agricoltura, nell’allevamento ma non solo. Abbiamo quello che io definisco “il vizio” di voler diventare simili a territori limitrofi – ha aggiunto Franceschi – invece di promuovere e lavorare sulla la nostra unicità. Se per certi aspetti e per un certo tipo di turismo di massa le ridotte dimensioni del territorio non vanno bene, andrà bene invece per altri tipi di clientela, più attenta alla qualità della vita e dei prodotti offerti dal territorio. Parco, teleriscaldamento, energia idroelettrica, Green way Primiero sono punti di forza a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità e sono proprio questi elementi che dovrebbero renderci unici. Immagino il Primiero come terra di “sperimentazione” , un modello sia nei trasporti elettrici o ibridi, sia per progetti sostenibili nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento“.

Campagna elettorale tra la gente

Francesca Franceschi ha sottolineato inoltre, che incontrerà le persone durante la pausa estiva e sarà presente con il gazebo di Agire sul territorio e sui social per chi desidera approfondire il programma o apportare dei contributi:“La fase di ascolto informale l’ho già iniziata – ha concluso -, confrontandomi con soggetti del territorio portatori di interesse. Intendo continuare su questa strada per arrivare in autunno a presentare un programma che sia quanto più possibile la sintesi dei bisogni dei territori trentini, a partire da quello del Primiero.”