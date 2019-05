L’Arcivescovo Tisi ordina diacono Alessandro Chiopris: con la benedizione del Cardinal Parolin e l’abbraccio delle comunità del Primiero Vanoi

Primiero (Trento) – Una originale icona dipinta a mano dalle Suore Clarisse di Primiero, l’abbraccio dei parroci e di molti diaconi trentini, ma soprattutto una emozionante celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Lauro, con il grande abbraccio delle comunità di Primiero Vanoi Mis e un messaggio personale arrivato direttamente dal Vaticano, dal Cardinal Parolin, che tornerà presto in Valle.

Tutto questo e molto di più, sulle note dei cori parrochiali, è stata la solenne ordinazione a diacono di Alessandro Chiopris. Una bella storia di amore per la famiglia, di fede e di vicinanza alla propria comunità parrocchiale.

“L’ordinazione di Alessandro – ha ricordato l’arcivescovo Tisi durante l’omelia – avviene dentro questa stupenda realtà: l’Amore del Padre che lo Spirito Santo ci mette a disposizione. Il ministero diaconale, in primis è servizio di gioiosa testimonianza per l’Amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori”.

La solenne santa Messa nell’Arcipretale di Fiera – Pieve per l’ordinazione a diacono permanente di Alessandro Chiopris, ha coinvolto l’intero decanato del Primiero Vanoi con una lunga serie di eventi che hanno preceduto l’ordinazione.

La giornata di domenica 26 maggio era iniziata nella Valle del Vanoi con la solenne processione per la festa della patrona di Prade. Don Giuseppe, don Nicola e don Gianpietro, hanno concelebrato la santa messa in chiesa a Prade, prendendo parte successivamente alla processione, con l’antica statua portata a ‘spalla’ per le vie del paese. Un momento particolarmente emozionante per la piccola comunità del Vanoi – che si ripete anno dopo anno – con grande intensità.