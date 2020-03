L’appello dei Vigili del fuoco del Distretto di Primiero: attenzione al pericolo incendio canne fumarie

Posted on

Il leader dei Popolari: “Hanno votato per riportarci al governo” Tutti gli ultimi aggiornamenti dall’Austria Vienna (Adnkronos) – I popolari di Sebastian Kurz stravincono le elezioni politiche in Austria. Crolla l’ultradestra, calano i socialdemocratici. La Spoe è in seconda posizione, davanti ai populisti dell’Fpoe che risentono dello scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017 tornano […]