L’antica ricetta della Tosèla di Primiero di Bruno Bettega su History Lab Canale 602 lunedì 15 gennaio alle 20.30 e 22

Connect on Linked in

In onda sul canale 602 del digitale terrestre e in streaming dal 15 al 21 gennaio sul canale History Lab l’antica ricetta della “Tosèla di Primiero” di Bruno Bettega

Trento – Bruno Bettega, custodisce da tempo un’antica ricetta per preparare la sua originale “Tosèla di Primiero”.

Porta avanti una tradizione di famiglia che rivive nel breve documentario, a cura di Lorenzo Pevarello, nel quale Bettega racconta le diverse fasi della lavorazione della “tosèla”.

Il filo del ricordo lo conduce poi a parlare degli anni della sua giovinezza vissuta anche in tempo di guerra, ma non solo.

Un appuntamento da non perdere in tv o sul web, per scoprire i veri segreti di un prodotto di qualità che ha reso Primiero, celebre in tutto l’arco alpino.

Continuano intanto sul canale History Lab del Museo Storico di Trento, i nuovi programmi. Di seguito le prime serate in onda sul canale 602 del digitale terrestre e in streaming sul portale internet o da mobile, all’indirizzo: hl.museostorico.it

La programmazione tv

Lunedì 15 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica martedì 16, ore 7 e ore 15)

I NUOVI DOCUMENTARI

LA “TOSELA” DEL BRUNO BETTEGA

Un ritorno al passato a quando ancora la produzione casearia veniva fatta all’interno dei masi di famiglia. Bruno Bettega, anziano abitante del Primiero, porta avanti quest’antica tradizione e nel breve documentario, a cura di Lorenzo Pevarello, mostra e racconta tutte le diverse fasi della lavorazione. Il filo del ricordo lo conduce poi a parlare degli anni della sua giovinezza vissuta anche in tempo di guerra. Un documentario di Lorenzo Pevarello.

Martedì 16 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica mercoledì 17, ore 7 e ore 15)

TURISTI KM 0

PT. 9: VALSUGANA, SUGGESTIONI D’ALTRI TEMPI

La Valsugana è la protagonista della puntata di oggi di Turisti Km0. Il centro storico di Pergine è un percorso suggestivo tra arte, case in stile rinascimentale, palazzine patrizie e chiese antiche. A dominarlo il Castello. Si costeggia poi il lago di Cadonazzo fino a Calceranica. Qui è il momento di una visita al Parco Minerario dove trovano spazio tradizioni, tecnologie e attività che hanno avuto un ruolo centrale nella vita degli abitanti del Trentino meridionale. Ultima tappa, il Grand Hotel Imperial di Levico Terme, storico luogo di cura grazie alle sue rinomate acque.

a seguire

BONDONE. DALLA FUNIVIA A CHARLY GAUL

PT. 9: LA TAPPA DELL’8 GIUGNO 1956 E LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL (CON CARLO MARTINELLI)

Charly Gaul: una leggenda che riecheggia ancora oggi e attira migliaia di ciclisti, e non solo, in città. Chi era Charly e cosa fece sul Bondone? Una serie a cura di Alessandro de Bertolini e Luca Caracristi. diretta da Anna Bressanini e Martin Alan Tranquillini.

Mercoledì 17 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica giovedì 18, ore 7 e ore 15)

ABC STORIA

PT. 5: ASSOCIAZIONISMO

Cos’era la SUSAT? Che faceva la Lega Nazionale? Perché dar vita ad una Società Ginnastica? Le associazioni sono fenomeni storici che cambiano nel tempo e ci spiegano la società che le ha volute. In quest’ottica con la storica Elena Tonezzer guardiamo al caso “Trentino” tra fine ‘800 e inizio ‘900. Un programma di Giuseppe Ferrandi, Alice Manfredi e Francesca Rocchetti.

a seguire

QUASI MAESTRI

PT. 9: ANGELA

La pasticceria di Angela in centro a Trento è sempre in movimento. Lo spazio è davvero grande, ma ad Angela non basta. Lei sogna in grande. Il suo impegno quotidiano, le poche ore di sonno e la tenacia nel migliorarsi sono i veri ingredienti che rendono la sua pasticceria speciale.

Giovedì 18 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica venerdì 19, ore 7 e ore 15)

ALBUM DI COMUNITÀ. I NOSTRI ANNI, POMAROLO

PT. 3: CLASSE 1920

L’infanzia e la gioventù tra i lavori in campagna e le bestie, l’esperienza della guerra, poi l’emigrazione e il lavoro. Tredici persone anziane del paese raccontano la loro vita e i loro ricordi, le ultime testimonianze di un tempo che non c’è più. In questa puntata i protagonisti sono Carlo Adami e Anna Vescovi. A cura di Micol Cossali, in collaborazione con Associazione Castel Barco, Movimento Anziani e Pensionati Pomarolo. Con il finanziamento della Fondazione Caritro e del Comune di Pomarolo.

Venerdì 19 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica sabato 20, ore 7 e ore 15)

LEZIONI DI STORIA. GUARDANDO A ORIENTE (CON MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI)

PT.7: 1590 – LA MODA GUARDA ALL’ORIENTE

Al centro dell’Orientalismo sta l’idea della differenza profonda fra Occidente ed Oriente. Questo anche nel campo della moda. L’Occidente apprezzava cambiamenti, tessuti pesanti e corpetti opprimenti; la moda orientale proponeva, o si immaginava che lo facesse, abiti poco strutturati e fogge immutabili. Nel Cinquecento due grandi rivoluzioni ‒ la stampa e le scoperte geografiche ‒ favorirono la conoscenza a distanza e in Occidente ci si cominciò a vestire all’orientale.

Sabato 20 gennaio, ore 20.30 e 22 (in replica lunedì 22, ore 7 e ore 15)

INQUIETUDINI DEL ‘500. LA FILOSOFIA DI JACOPO ACONCIO

PT. 9: CHE COSA RIMANE OGGI DEL CONCILIO DI TRENTO

Continua la serie che intende raccontare la vita e le opere del filosofo nato ad Ossana nel 1492 e testimone del Concilio di Trento. In questa puntata l’intervista ad Alessandro Martinelli, direttore centro diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Un programma a cura di Hermes Cavagnini, in collaborazione con Paola Giacomoni, Università di Trento e Comune di Ossana.

Domenica 21 gennaio, ore 10, 15 e 20.30

HISTORY LAB REPLAY

Le repliche delle prime serate della settimana.