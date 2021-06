A Lamon avviata la ristrutturazione dell’ospedale con l’assessore veneto, Lanzarin: 5 milioni di investimenti

Momento ufficiale di consegna dei lavori giovedì mattina 3 giugno all’ospedale di Lamon con l’assessore regionale veneto alla sanità, Manuela Lanzarin, le autorità locali e il Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel. Si tratta di una struttura di riabilitazione di fondamentale importanza anche per i comuni confinanti con il Bellunese

Lamon (Belluno) – Le opere per la ristrutturazione dell’Ospedale di Lamon sono state affidate all’impresa Paolo Beltrami Costruzioni s.p.a. di Paderno Ponchielli (Cr) che ha vinto la procedura aperta per l’appalto dei lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale della struttura sanitaria, per un importo di 3,5 milioni di euro in virtù del ribasso d’asta applicato.

La procedura aperta per l’appalto dei lavori, del valore complessivo di 5 milioni euro di cui 4 finanziati nell’ambito del progetto “Sanità del Feltrino” con i Fondi di Confine e 1 milione stanziato come cofinanziamento dalla Regione del Veneto.

La ristrutturazione

L’intervento é relativo alla ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Lamon dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, al fine di potenziarne e completarne le attuali attività di Recupero e Riabilitazione Funzionale, di riorganizzare i servizi di diagnostica Radiologica e di Punto Prelievi a servizio sia della struttura ospedaliera che del territorio afferente la struttura sanitaria, e non da ultimo per strutturarne i servizi sanitari territoriali.

L’ospedale sarà potenziato con 22 nuovi posti letto di riabilitazione e il miglioramento delle attuali attività di Recupero e Riabilitazione Funzionale. Inoltre, saranno riorganizzati i locali dei servizi di diagnostica Radiologica, i servizi sanitari territoriali e le attività socio assistenziali e sarà realizzata una Unità Riabilitativa Territoriale con 7 posti letto.

