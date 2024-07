Lamon, riqualificazione ospedale: approvato il progetto definitivo della fase 2

È stato approvato il progetto definitivo per la seconda fase della ristrutturazione dell’ospedale di Lamon

NordEst – L’intervento ammonta a 1,95 milioni di euro, di cui 1,45 finanziati dal Fondo Comuni di Confine e 500 mila dalla Regione Veneto. Dopo l’inaugurazione della corposa ristrutturazione dell’ospedale di Lamon, lo scorso dicembre, che aveva visto un investimento di oltre 5 milioni di euro per adeguare la struttura dal punto di vista sismico e antincendio oltre a migliorarne il confort, è proseguito l’iter per un’ulteriore fase di ristrutturazione.

Il progetto definitivo approvato prevede la completa sostituzione dei serramenti esterni, la riqualificazione della viabilità e delle aree di parcheggio e, in particolare, la costruzione di un percorso riabilitativo sul Colle San Pietro. Sono previsti, infatti, dei percorsi per facilitare il recupero dell’autonomia dei pazienti con disabilità motoria e migliorarne la qualità di vita anche con spazi dedicati al tempo con la famiglia immersi nei verdi con apposite casette.

“Questo ulteriore importante intervento mira a qualificare ancor di più il Centro riabilitativo di Lamon come eccellenza. Oltre alle migliorie di confort legate al cambio dei serramenti e al riordino della viabilità, la creazione del percorso riabilitativo sul Colle San Pietro consentirà di costruire una realtà unica nel suo genere, dove le persone in cura potranno trarre beneficio dal contatto con la natura e le loro famiglie potranno usufruire dei servizi offerti dall’area immersa nel verde, consapevoli che anche il rapporto con gli affetti e il contesto ambientale facciano parte delle strategie riabilitative.

Ringrazio i Fondi Comune di Confine e le Amministrazioni Comunali: l’unità di intenti, anche in questo caso, restituirà alla Comunità un intervento di ampio respiro e valore sociale” commenta il commissario Ulss1 Dolomiti, Giuseppe Dal Ben che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan per fare il punto su questo progetto. Dopo la conferenza dei servizi e la stesura del progetto esecutivo, si passerà alle procedure di gare per poter avviare i lavori nella primavera del 2025.