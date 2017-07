Lamon in lutto per la scomparsa di Nicola Malacarne a soli 26 anni, dolore anche a Primiero dove lavorava

Primiero (Trento) – Altopiano di Lamon in lutto per il giovane Nicola Malacarne, scomparso a causa di un arresto cardiaco. A ritrovarlo senza vita in casa è stato il padre Renzo che ha subito allertato 118 e Carabinieri.

Il giovane era dipendente della Provincia di Trento e da otto anni e lavorava all’Agenzia del lavoro di Fiera di Primiero dove tutti lo ricordano come un giovane molto capace e disponibille con i colleghi e con gli utenti del Centro. Prima aveva lavorato anche all’Ufficio del Catasto di Primiero.

Il sindaco di Lamon, Ornella Noventa ha espresso la sua vicinanza per il tragico evento che ha colpito la famiglia di Renzo Malacarne, molto noto in tutto il Bellunese per il suo impegno in varie realtà locali.