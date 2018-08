L’Altopiano delle Pale di San Martino, “l’Artico di casa nostra” con Giampaolo Rizzonelli (Meteo Triveneto) giovedì 2 agosto alle 18 a Fiera

Connect on Linked in

Primo appuntamento a Primiero del progetto “Cavo, Cavi, Cave… Caves”

Primiero (Trento) – Cavo, Cavi, Cave… Caves è un progetto trasversale e multidisciplinare che descrive grotte, ripari, cavità, crateri dal punto di vista naturalistico, storico-archeologico, artistico, utilizzando varie forme di divulgazione. Attraverso una serie di conferenze, incontri didattici, visite sul territorio, seguendo una mostra itinerante e con l’aiuto delle nuove tecnologie, si percorrono vari punti di osservazione, dal macroscopico al microscopico, dall’artificiale al naturale, dal sotterraneo all’extraterrestre, per far luce su un mondo nascosto e affascinante.

“Il 14 febbraio 2018 alle ore 23.36 il termometro della stazione meteo posizionata a Busa del Miel sulle Pale di San Martino a quota 2614 metri, ha raggiunto la temperatura di -49,4°C, valore che si avvicina di soli 0,2°C al record italiano di temperatura minima assoluta rilevato nel 2013 sempre sulle Pale di San Martino, nel vicino sito freddo di Busa Fradusta.” Della scoperta di questa Frost Hollow dove la temperatura è scesa sotto lo zero per 177 giorni consecutivi e di altre rilevazioni che fanno dell’Altopiano delle Pale una sorta e di Artico in casa nostra e di altri interessantissimi dati per quanto riguarda escursioni termiche e repentini aumenti e diminuzioni di temperatura parlerà Giampaolo Rizzonelli, responsabile del progetto “Doline e Siti Freddi” per il monitoraggio dei siti freddi del Triveneto tra cui le stazioni installate in collaborazione con Meteotrentino ed il CNR Isac, all’interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Rizzonelli si occupa di meteorologia e climatologia per passione ormai da oltre 30 anni, ha creato e gestisce il sito www.meteolevicoterme.it nel quale oltre ad una stazione meteo online si occupa di elaborazioni statistiche di dati meteo. E’ stato consigliere e Presidente dell’Associazione Meteotriveneto per diversi anni, tuttora per l’Associazione è responsabile del progetto di monitoraggio dei siti freddi del Triveneto.

L’incontro si terrà giovedì 2 agosto 2018 alle 18 presso Sede Sezione SAT di Primiero Vanoi Parco Clarofonte – Fiera di Primiero – Primiero San Martino di Castrozza