L’Alto Adige ospita l’edizione numero 16 del campionato italiano di sci della Protezione civile: attesi oltre 600 atleti

Prende il via lunedì 28 gennaio a Plan de Corones l’edizione numero 16 del Campionato italiano di sci della Protezione civile

NordEst – Alle competizioni, che dureranno fino a venerdì 2 febbraio, prenderanno parte 600 atleti, fra collaboratori diretti delle organizzazioni di Protezione civile e membri delle organizzazioni volontaristiche del settore.

“L’Alto Adige ha ora per la seconda volta l’onore di ospitare questa manifestazione di rilievo nazionale, il campionato italiano di sci della protezione civile, 13 anni dopo averlo organizzato per la prima volta a Sesto” spiega l’assessore in pectore alla Protezione civile Arnold Schuler. Le cerimonia inaugurale del 16esimo campionato italiano di sci della protezione civile è fissata per mercoledì 30 gennaio alle 16.30 con la sfilata delle Regioni dalla colonna della Madonna a Brunico fino a piazza Municipio, alla presenza del presidente della Provincia Arno Kompatscher, dell’assessore designato alla Protezione civile Arnold Schuler, del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Rudolf Pollinger, Roberto Giarola del Dipartimento nazionale di Protezione civile, la vice prefetto Francesca De Carlini e il sindaco di Brunico Roland Griessmair.

Dopo il saluto inaugurale la cerimonia prevede l’innalzamento della bandiera, l’accesione del tripode da parte dell’atleta Lukas Hofer e della sciatrice alpina Manuela Mölgg, che daranno ufficialmente il via alle competizioni. Giovedì 31 gennaio dalle 9 sulla pista Prè da Peres a Passo Furcia sono programmate le gare di slalom gigante e di snowboard, mentre dalle 17,30 è organizzata la gara di scialpinismo con partenza da Valdaora/Grassl al Rifugio Lorenzi con premiazione al termine della gara e ristoro al Rifugio Lorenzi. Per venerdì 1 febbraio sulla pista Reiperting di Riscone il programma prevede a partire dalle 9 la gara di sci da fondo. Con la premiazione della competizione si conclude la parte sportiva della manifestazione.

La Protezione civile si presenta

Il primo febbraio sarà dedicato alla “Giornata della Protezione civile”, con le organizzazioni locali protagoniste di una presentazione che dalle 9 alle 15 porterà sotto i riflettori in municipio a Brunico le organizzazioni attive nelle attività di protezione civile davanti a tutti i partecipanti alla cerimonia sportiva. Il pomeriggio di venerdì (1 febbraio) dalle 16 alle 18 vedrà invece un convegno nazionale per lo scambio di best practice fra organizzazioni locali.

“Insieme alla Protezione civile nazionale abbiamo organizzato un congresso con relatori di alto livello alla Casa dei congressi di Valdaora dedicato proprio alla Protezione civile nelle scuole” spiega il direttore della Protezione civile Pollinger. L’obiettivo di questo progetto nazionale mira a diffondere all’interno delle scuole le conoscenze relative alle attività di protezione civile, alle modalità di intervento in caso di emergenza per se stessi e gli altri. Grazie al progetto, gli studenti e le loro famiglie elaboreranno un concetto per il management del rischio. Il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli insieme ai direttori regionali della Protezione civile esporranno i dettagli del progetto.

Una festa conclusiva programmata sempre per il 1 febbraio dalle 20,30 nella Casa Michael Pacher di Brunico concluderà la 16esima edizione dei campionati italiani di sci della protezione civile. Contestualmente avverrà il passaggio delle consegne fra l’assessore Schuler e il suo collega della giunta regionale veneta Gianpaolo Bottacin. Per l’organizzazione della cerimonia hanno collaborato l’Agenzia per la Protezione civile in collaborazione con l’associazione turistica Brunico-Plan de Corones, l’associazione turistica Valdaora e Skirama Kronplatz.