Dopo l’Albergo di Rolle, cade anche l’ex Colonia di passo Cereda

Nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, lavori di demolizione dell’ex Colonia di Passo Cereda, un edificio impattante che lascerà il posto ad altri edifici di minore impatto

Passo Cereda (Trento) – “E’ un segnale importante del messaggio che la Giunta provinciale aveva lanciato già ad inizio legislatura che demolire si può e a volte anche si deve – commenta l’assessore all’urbanistica Carlo Daldoss – per migliorare il nostro paesaggio, per fare in modo che questi interventi sempre più riescano a disegnare un bel territorio, ma è anche un segnale che il connubio tra pubblico e privato porta a risultati importanti.

Si tratta di un primo significativo e simbolico passo che nel Primiero viene fatto in questa direzione e al quale ci auguriamo ne seguano altri, nell’ottica e nella capacità del Trentino di rigenerarsi e di porre la cura del territorio al primo posto.”

“Sul passo – aggiunge il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli – bisognerà lavorare però anche sulla ‘Colonia romana’ che si trova anche in situazione molto gravi. Si dovrà pensare ad un progetto per metterla in sicurezza, evitando che si degradi come è accaduto per quella demolita in questi giorni”.