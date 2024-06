Lagorai, 32enne veneto precipita e muore sotto Cima d’Asta. Cade dal Piz Galin: grave 42enne

NordEst – Da una prima ricostruzione, pare che nel corso della mattinata di sabato, Manuel Roberto, da solo, sia salito verso cima d’Asta dal Canalone dei Bassanesi. Una volta in cresta, sarebbe scivolato su terreno roccioso precipitando per oltre 50 metri. La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha effettuato un sorvolo dall’alto. Individuato l’escursionista, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato sul posto con il medico, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Con una seconda rotazione, un operatore della stazione del Tesino, è stato elitrasportato in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero. Dopo aver ricevuto il nulla osta delle autorità, i soccorritori hanno verricellato la salma a bordo dell’elicottero, per poi trasferirla a Malga Sorgazza, prima del rientro a valle, in attesa della famiglia.

Cade dal Piz Galin: grave 42enne

E’ terminato dopo le 20 di sabato l’intervento di soccorso e recupero di un escursionista belga del 1981 ruzzolato per diverse decine di metri lungo il ripido pendio di rocce sotto la cima del Piz Galin (Dolomiti di Brenta), a una quota di circa 2.200 metri, finendo in un canale impervio. L’uomo, cosciente, ha riportato probabili politraumi.