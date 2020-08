Lagorai, due escursionisti investiti da una scarica di sassi sotto cima Valsolero

Due escursionisti veneti, un uomo di 41 anni e una donna di 34, sono stati elitrasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite e le escoriazioni riportate dopo essere stati investiti da una scarica di sassi mentre si trovavano sul sentiero 322 sotto cima di Valsolero, nel gruppo del Lagorai, a una quota di circa 2.200 metri

NordEst – Da una prima ricostruzione la scarica di sassi potrebbe essere stata causata dal passaggio di animali.

La chiamata di emergenza è arrivata verso le 10.45 dai compagni di escursione dei due.

L’elicottero giunto sul posto, ha verricellato l’equipe sanitaria. I due infortunati sono stati medicati e recuperati a bordo dell’eliambulanza tramite il verricello per essere trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Bassa Valsugana, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

In breve

