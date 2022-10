Lagorai: altra giornata di ricerche senza esito per Nicola Spagnolo. Si riprende mercoledì allargando il territorio

Le ricerche dell’escursionista veneto disperso da sabato sul Lagorai sono ricominciate alle prime luci di martedì mattina, intorno alle 7, con un meteo più favorevole rispetto ai giorni precedenti e una visibilità migliorata in quota, permettendo l’impiego degli elicotteri di Trentino Emergenza e della Guardia di Finanza

NordEst – Gli elicotteri hanno effettuato diversi sorvoli dall’alto, mentre per tutta la giornata le squadre di terra delle Stazioni di Moena, Caoria (Vanoi), Primiero, San Martino di Castrozza e Val di Fiemme del Soccorso Alpino, insieme agli operatori della Guardia di Finanza, hanno perlustrato a piedi l’area tra la cima di Valmaggiore e la cima Valonat, che comprende anche la zona del bivacco Paolo e Nicola e di cima Cece. Presenti anche i Vigili del fuoco per ispezionare le strade forestali più a valle.

Purtroppo le ricerche non hanno dato ancora nessun esito e le squadre di terra stanno rientrando a valle per riprendere il lavoro domani mattina. In questi minuti il centro operativo sta programmando le attività per la giornata di domani. Si prevede di ripercorrere le zone più impervie dell’area già perlustrata e di estendere la zona della ricerca, anche con l’impiego di altre unità cinofile.

Le ricerche in corso