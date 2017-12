Ladro “gentiluomo” a Lamon: sorpreso a rubare tenta di giustificarsi, poi saluta e scappa con 200 euro

Print This Post

E’ accaduto domenica mattina a Lamon, nel bellunese

Lamon (Belluno) – Trova il ladro in casa e lui tenta di giustificarsi: “Sono entrato, non c’era nessuno”.

La vicenda al limite del grottesco, è accaduta domenica mattina nel Lamonese. A ritrovare il malvivente in casa, è stata la figlia di una signora anziana di 84 anni. Aveva appena accompagnato la madre in chiesa, per la santa messa domenicale.

Nemmeno il tempo di rientrare e la donna si trova l’abitazione aperta con il ladro in azione. Ovvio lo spavento, trovandosi di fronte ad una situazione simile. Sorpreso mentre cercava di rubare il più possibile, il malvivente ha cercato però di giustificarsi con la donna, quasi intimorito, dicendo che era entrato in casa perchè non c’era nessuno.

Poco dopo, il ladro “gentiluomo” se ne è andato rapidamente dalla casa, senza lasciare traccia, rubando però ben 200 euro in contanti.