L’abete della Val di Ledro illumina Piazza San Pietro

Dopo le polemiche delle scorse settimane, acceso il grande albero arrivato dal Trentino. Papa con un ematoma sotto il mento. Portavoce Vaticano: “Ha sbattuto sul comodino”

Trento – L’albero di Natale donato dal Trentino a Papa Francesco in occasione del Natale 2024 illuminerà da stasera Piazza San Pietro, regalando al cuore della cristianità un incanto senza tempo. In attesa della cerimonia dell’accensione del maestoso abete, di quasi 30 metri di altezza, il Papa ha incontrato sabato mattina in Aula Paolo VI i gruppi provenienti dalle comunità che hanno donato l’albero di Natale e il presepe, quest’ultimo regalato dai fedeli della Diocesi di Grado, in Friuli Venezia Giulia.

All’incontro in Sala Nervi hanno preso parte anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha avuto modo di stringere la mano al Santo Padre, il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol Roberto Paccher, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e il sindaco di Ledro Renato Girardi. Nella delegazione, rappresentanti del Coro Cima d’Oro, del Corpo Bandistico Val di Ledro e del Gruppo Fisarmoniche Città di Arco.



“Oggi si è visto tanto orgoglio, tanta passione e tanto senso di comunità – ha detto il presidente Fugatti – credo sia un onore per il Trentino che l’albero di Natale in Piazza San Pietro provenga dalle nostre montagne”. Erano oltre seicento le persone provenienti dal Trentino ricevute in udienza dal Papa, in gran parte della Val di Ledro e dell’Alto Garda, ma non solo. Papa Francesco ha salutato il presidente Fugatti e gli altri rappresentanti istituzionali e della comunità trentina presenti a Roma e nel suo discorso ha paragonato l’albero alla Chiesa.