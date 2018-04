L’abbraccio di Primiero alla famiglia Giovanelli e il ricordo del sindaco di Imèr. Il cordoglio della FISI

Imèr (Trento) – “Siamo Chiamati a commentare una tragedia che lascia incredula tutta la comunità di Imèr e di Primiero – scrive dopo il tragico incidente Gianni Bellotto, sindaco di Imèr – quante volte sentiamo alla tv o leggiamo sui giornali di cronache uguali, ma non conosciamo quei volti, non viviamo la tristezza di quelle emozioni che qualcuno sta vivendo.

Questa volta, purtroppo, tocca a noi. Non ci sono parole per descrivere tutto questo.

Sarebbero sempre le stesse, ma mai in grado di descrivere il dolore di tutta una comunità. Portiamo la vicinanza di tutti ai suoi affetti più intimi. Ciao Aldo, ti auguriamo buon cammino”.

“Una sciagura ha colpito l’amico Giuseppe Giovanelli, presidente del Comitato Trentino Fisi dal 1996 al 2004, nonché consigliere nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (referente del settore sci fondo negli anni delle Olimpiadi di Torino 2006).

Suo figlio Aldo è precipitato in un canalone durante un’escursione sci alpinistica sulla cima Colbricon, nel gruppo del Lagorai a una quota di 2600 metri circa.

Agente di commercio, era un grande appassionato di sport ed in particolare di sci nordico e scialpinismo.

Tutto il movimento della Fisi del Trentino si stringe con affetto alla famiglia Giovanelli: a Giuseppe, alla moglie Dina, alla nuora Silvia e alla nipote di soli undici anni”.

Nel 2014 l’incidente alpinistico sulle Pale di Alessandro Miola –Il 9 aprile del 2014, perdeva la vita a Primiero a soli 42 anni, Alessandro Miola in un incidente alpinistico in quota. Era impegnato in una escursione con gli sci sulle Pale, quando è caduto per circa duecento metri in un burrone, poco distante dal rifugio al Velo della Madonna a 2358 metri.