L’abbraccio del Vescovo Tisi agli ospiti delle Case di riposo di Primiero e Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – Attimi di grande emozione domenica pomeriggio all’Apsp San Giuseppe di Primiero e all’Apsp Valle del Vanoi, per l’arrivo del Vescovo di Trento, Lauro Tisi.

Dopo tanti mesi, l’incontro molto atteso con gli ospiti delle due realtà, alla presenza dei parroci don Nicola e don Giuseppe e delle autorità locali. In mattinata, il Vescovo aveva celebrato la santa messa a Predazzo, in occasione del Patrono, S. Giacomo.

“Dopo questo periodo difficile – ha detto Tisi – un grazie vada a tutti gli operatori delle Case di riposo che sono stati una grande famiglia. Non dimentichiamo chi ci ha lasciato in questi mesi a causa del covid e chi ha combattutto con la malattia. Non sono freddi numeri dati dai media, ma persone con un cuore, un’anima e una famiglia, che dobbiamo portared dentro di noi. Preghiamo per tutti loro. Grazie anche a tutti gli anziani – ha detto il Vescovo – in questi mesi sto visitando molte case di riposo – e oggi questi sorrisi riescono davvero a riscaldarci il cuore. Io pregherò per voi recitando il rosario – ha concluso Tisi e voi promettete che farete lo stesso per me”.