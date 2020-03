La Valle del Vanoi piange la scomparsa della sua storica “allevatrice”: Adriana Hueber vedova Grisotto

Incontrarla ogni volta era un ricordo di vita che si trasformava in un sorriso, semplice ma intenso

Canal San Bovo (Trento) – Adriana era la nostra storica “allevatrice” nel Vanoi. Chi non la ricorda?

Da tempo non abitava più in valle ma ogni estate tornava a salutarci. Ha lasciato il segno nel cuore di tutti noi, nella piccola Valle del Vanoi, per le mille avventure vissute in tempi di grandi difficoltà, facendo nascere negli anni ’70 anche in casa, moltissimi bambini: oggi uomini e donne in prima linea.

Mandava avanti i Vigili del fuoco a Caoria o nelle frazioni alte dei paesi, con gli operai del Comune in prima linea, per far aprire la strada bloccata da metri e metri di neve, perchè doveva nascere un bambino o una bambina. Quando lei chiamava, tutti correvano, perchè alla fine una nuova vita aveva la priorità su tutto. Ed era una gioia per tutti.

Lei era per tutti “Adriana l’allevatrice”. Quando d’estate tornava in zona, ti fermavi a parlare con Adriana e rivivevano i ricordi più belli, tutti d’un fiato. La ricordiamo alla tradizionale sagra patronale di Canal San Bovo, mentre passeggiava tra le bancarelle del paese: aveva un sorriso e una parola per tutti e si ricordava le mamme e i figli che aveva seguito da vicino. Un pezzo di storia della nostra terra.

Questi sono i ricordi vita che scivolano via in queste ore. Non una serie di numeri che non si soffermano sul valore della nostra esistenza, senza un funerale, un ricordo, per delle rigide disposizioni – purtroppo doverose – che ci fanno trattenere ogni emozione.

Ma oggi, nulla ci impedisce di stringerci alla famiglia di Adriana e a tutti coloro che hanno perso una persona cara in queste settimane, nel dolore della distanza, nel silenzio assordante di una terapia intensiva, che ci può togliere tutto improvvisamente.

Non riuscirà però a strappare i ricordi e l’amore nel più profondo del nostro cuore, per un’esistenza speciale che ha lasciato il segno dentro molti di noi. Così come chi, oggi combatte per farci tornare presto a sorridere, più forti di prima…

I bambini grazie al cielo, continueranno a nascere e in questi giorni ne sono nati molti anche in Trentino… In ognuno di loro c’è un po’ di te, Cara Adriana…grazie per tutto quello che hai fatto…

Riposa in pace, ci mancherai… la terra ti sia lieve!