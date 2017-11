La Val di Ledro corteggia La Sportiva ma Delladio conferma: “Progetto aveva senso solo a passo Rolle”

Print This Post

Parco outdoor, Delladio conferma: “Solo a Rolle”

Val di Ledro (Trento) – Lorenzo Delladio, patron del marchio La Sportiva, si dice lusingato dalla proposta avanzata dalla Valle di Ledro, per portare sull’Alpe di Tremalzo il progetto outdoor tramontato a passo Rolle. L’ipotesi progettuale, è stata avanzata congiuntamente dalla presidente dell’Apt di ambito Maria Demadonna e dal sindaco di Ledro Renato Girardi, con il chiaro sapore di una provocazione, dopo la bufera su passo Rolle delle scorse settimane.

L’intenzione di Delladio era quella di acquisire la società impiantistica ai piedi della Pale di Martino, la Sitr, per dismetterla e trasformare l’area in un grande parco outdoor, un investimento tra i 2 e i 3 milioni di euro. Operazione tramontata per l’acquisto degli Impianti Sitr da parte della società impiantistica locale.

“C’è un mondo che si è messo in movimento dopo il mio progetto a passo Rolle – ha commentato Lorenzo Delladio, dopo la proposta arrivata dalla Valle di Ledro – sono tanti i comuni trentini che mi hanno cercato dando la disponibilità ad ospitare il parco outdoor. Il mio progetto però, aveva un senso, anche e soprattutto dal punto di vista aziendale, a passo Rolle: non riesco ad immaginarmelo in un territorio diverso. Spero tuttavia che la valle di Ledro prosegua su questa strada, dando ai turisti un’offerta a 360 gradi, senza il vincolo della neve”.