La terra trema in Slovenia: scossa avvertita anche a NordEst

Posted on

Vigili delfuoco e personale del questo comando di Belluno e della sede centrale e del distaccamento permanente di Feltre in azione per un rogo che potrebbe essere doloso San Gregorio nelle Alpi (Belluno) – I Vigili del fuoco sono intervenuti in piena notte, poco dopo le 4, per l’incendio di una tettoia adibita a deposito […]