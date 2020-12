La terra trema in Croazia, INGV: scossa avvertita a NordEst e lungo costa Adriatica (VIDEO)

Dopo la scossa delle scorse ore in Croazia nuovo evento martedì mattina, avvertito anche a NordEst

NordEst – Una scossa di terremoto si è sentita attorno alle 12.20 fra Trieste in Friuli Venezia Giulia, Venezia e Padova in Veneto. Secondo l’Ingv, l’epicentro è nella capitale croata Zagabria. E’ stato sentito anche in Romagna.

E’ stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di lunedì era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Friuli-Venezia Giulia.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Le chiamate ai Vigili del fuoco

🔴 Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente sulla costa adriatica, ricevute alle sale operative dei #vigilidelfuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso [#29dicembre 12:45] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 29, 2020

Le informazioni sulla scossa

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.4 è avvenuto nella zona: Croatia [Land], il

29-12-2020 11:19:54 (UTC) 28 minuti, 32 secondi fa

29-12-2020 12:19:54 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.