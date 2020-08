La terra trema tra Sovramonte e Lamon, scossa avvertita nel Feltrino e nel vicino Trentino

Posted on

La donna è precipitata per 200 metri da un sentiero in alta Val di Fassa Trento – Una settantenne di La Villa in Badia (Bolzano) è morta precipitando per più di 200 metri dal sentiero ‘Viel del Pan’, tra i passi dolomitici Fedaia e Pordoi, in alta val di Fassa. La donna, secondo una prima […]