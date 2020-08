La tempesta di fine estate flagella il NordEst: danni a vigneti e frutteti in Trentino Alto Adige, grandine e tromba d’aria sul Garda, frane in Cadore

Danni a 300 ettari di vigneti e frutteti tra Cimone e Aldeno in Trentino. Allerta per temporali, grandinate e vento forte fino a domenica in tutto il NordEst

NordEst – La protezione civile raccomanda alla popolazione di ridurre in queste ore il più possibile gli spostamenti. Vento, tempesta e grandine hanno causato notevoli danni nei frutteti e nei vigneti della Destra Adige in Trentino e frane in Alto Adige. Una frana di grandi dimensioni caduta a poca distanza da Pineta di Laives, dal versante vicino ai campi dell’area sportiva, che non è stata colpita. I vigili del fuoco assicurano che non c’è pericolo per gli abitanti di Pineta.

Una #frana di grandi dimensioni caduta a poca distanza da Pineta di #Laives, dal versante vicino ai campi dell'area sportiva, che non è stata colpita. I vigili del fuoco assicurano che non c'è pericolo per gli abitanti di Pineta.@TgrRai @RaiNews#Ioseguotgr pic.twitter.com/qLpm4XyRWi — Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) August 29, 2020

Posate le reti di contenimento alle foci del Sarca. Serviranno a trattenere materiale trasportato dalle correnti e dalle forti piogge che altrimenti si riverserebbe tutto nel lago di Garda. Impegnati una ventina di vigili del fuoco di Riva.

Guarda le immagini TGR Trento

Danni del maltempo all’agricoltura: lunedì le verifiche

È il comparto agricolo quello tra i più colpiti dai violenti temporali che stanno interessando in queste ore anche il nostro territorio. Una situazione che diventa ancora più critica se si pensa alla stagione del raccolto già iniziata o che a breve inizierà in diverse località. La notte scorsa violenti temporali hanno causato ingenti danni interessando circa 300 ettari.

Mentre la protezione civile dirama un nuovo allerta meteo, in stretto raccordo con Codipra si è attivato anche l’assessorato all’agricoltura la cui responsabile ha programmato per lunedì sopralluoghi e incontri tecnici per fare il punto sui danni e sugli strumenti di sostegno.

Nuova allerta maltempo sul Veneto: le province più colpite sono quelle di Vicenza, Treviso, Belluno e Verona. Per la provincia di Vicenza, particolarmente interessata è la zona di Arzignano, Trissino e Castelgomberto: in questa area si contano 165 richieste di intervento, tutte per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, cartelloni stradali divelti. Centinaia, in tutta la regione, le segnalazioni per tetti scoperchiati dal vento. Al momento non risultano notizie di persone ferite: le squadre dei vigili del fuoco sono state rinforzate grazie al richiamo del personale libero dal servizio e il supporto dei comandi limitrofi non interessati dal maltempo. Una violenta grandinata a nord di Treviso in particolare colpita la zona di Possagno.