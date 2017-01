La storia dei Tirolesi emigrati in Brasile in aula a Bolzano

Il regista ha raccontato la nascita del documentario insieme al Presidente Widmann

Bolzano – Proiettato il film di Luis Walter sugli emigrati del Tirolo storico in Brasile “Tirolesi nella foresta”. La storia dei tirolesi emigrati in Brasile è stata ripercorsa in aula attraverso la proiezione del film di Luis Walter sugli emigrati del Tirolo storico in Brasile “Tirolesi nella foresta”.

“Un documentario realizzato, anche grazie al contributo della Regione autonoma e delle Province di Trento e Bolzano, per raccontare – ha spiegato il regista - la realtà dell’emigrazione tirolese, iniziata a partire dalla seconda metà del XIX secolo, quando in molti emigrarono verso il Sudamerica, alla ricerca un futuro migliore”.

“Si tratta – ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale, Thomas Widmann – di una preziosa documentazione della storia della nostra terra e per questo abbiamo ritenuto importante trovare un momento per poterla condividere”.

Nel documentario è raccolta la testimonianza di molti discendenti di coloro che emigrarono dal Tirolo storico, che ancora oggi difendono la propria origine, portando avanti la tradizione ereditata dai propri genitori.

Gli abitanti di Dorf Tirol e Nova, accanto al portoghese, continuano ad alimentare lo studio del tedesco e di quello che loro chiamano dialetto tirolese, ovvero il trentino.

Oggi Nova Trento è il secondo centro di maggior turismo religioso in Brasile, poichè proprio lì nacque Santa Paolina Visintainer, la prima santa brasiliana, originaria di Vigolo Vattaro in Trentino.