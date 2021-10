La stagione invernale riparte in Trentino: ecco come lavorare nel turismo

Posted on

Ad aprile 2020 l’Istat stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto a marzo del 10,5% in valore e dell’11,4% in volume NordEst (Adnkronos) – Come per lo scorso mese, a determinare il forte calo sono le vendite dei beni non alimentari, che diminuiscono del 24,0% in valore e del 24,5% in volume, mentre quelle […]