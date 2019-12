La spesa “SOSpesa” per i più bisognosi

Presso il punto vendita Koncoop in via Macello

Bolzano – L’associazione Volontarius onlus e Koncoop Alto Adige – Südtirol insieme per “La Spesa SOSpesa”.

Un’iniziativa di solidarietà per aiutare chi è in difficoltà: a partire da oggi, infatti, presso il punto vendita Koncoop in via Macello 67, a Bolzano, sarà attivata la “Spesa SOSspesa”, un’iniziativa a favore di chi ha più bisogno.

I consumatori potranno scegliere liberamente un prodotto a lunga conservazione, come per esempio pasta, tonno in scatola, olio, caffè, biscotti, passata, legumi, biscotti per bambini, omogeneizzati, zucchero, fette biscottate e latte. Il cliente potrà quindi acquistare il prodotto desiderato e una volta pagato in cassa depositarlo nel carrello di raccolta.

I “Cacciatori di briciole” ritireranno i prodotti e li consegneranno al “Briciole market”, l’emporio solidale dell’associazione Volontarius in cui le persone in difficoltà economica possono fare la spesa gratuitamente.