La Scuola Musicale di Primiero riapre i battenti mercoledì 12 settembre, molte le novità nella sede rinnovata

Sono giorni intensi per la Scuola Musicale di Primiero, che sta ultimando i lavori di ristrutturazione della propria sede, situata nell’ex municipio di Transacqua, e sarà pronta ad iniziare l’attività didattica dal 12 settembre

Transacqua (Trento) – “Solo grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Attività Culturali e del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – spiega il direttore Paolo Scalet -, si sono potuti realizzare degli importanti interventi con lo scopo di rendere idonea la struttura per l’attività musicale.

Sono state infatti eseguite delle opere di miglioramento acustico nelle aule e tra i piani con il posizionamento su soffitti e pareti di materiali fonoisolanti. Sono state inoltre sostituite le porte delle aule con modelli insonorizzati dotati di apertura gestita da badge, con lo scopo di consentire un miglior controllo e pertanto dare la possibilità a chi lo desidera di accedere alle aule per lo studio della musica nelle fasce orarie non utilizzate per l’attività didattica.

Altri interventi mirati sono stati svolti per ottenere una maggiore efficienza e risparmio energetico, quali sostituzione di serramenti, isolamento termico del tetto, adeguamento dell’impianto elettrico e delle luci e anche la gestione calore è stata rinnovata attraverso l’applicazione di valvole termostatiche ai termosifoni con gestione da remoto.

A piano terra è stata rinnovata anche la sala concerti, ex sala consiliare, attraverso la sanificazione dei muri e la realizzazione del riscaldamento a pavimento. Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale – evidenzia Scalet – si è potuto realizzare, sempre a piano terra, la nuova aula di batteria e chitarra elettrica, che finora era situata nei locali seminterrati della Scuola Superiore in Via delle Fonti. La sala potrà essere utilizzata anche come studio di registrazione di gruppi strumentali e corali, con un nuovo impianto di cablaggio di dati audio e video”.

Nell’ottimizzazione degli spazi verrà creata inoltre un’area dedicata agli allievi per effettuare i compiti scolastici, leggere, ascoltare musica, prima e/o dopo le lezioni di musica e poter così prolungare la permanenza presso la scuola in caso di necessità, esigenze famigliari o altro. Infine, l’edificio è stato ritinteggiato valorizzando la struttura nell’ambito urbano.

Per chi desidera informazioni sui corsi e per eventuali iscrizioni, la segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00. La Scuola Musicale è accreditata inoltre per ottenere i Voucher Culturali. Per ulteriori informazioni: telefono 0439/64943 – email: info@scuolamusicaleprimiero.it