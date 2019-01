Dopo la Sagra di Sagra di S. Antonio a Transacqua, il 19/20 gennaio Tonadico festeggia “San-Bascian”

Connect on Linked in

Sagre d’inverno a Primiero con musica, balli e iniziative

Primiero (Trento) – Archiviato il tradizionale appuntamento di Transacqua con l’antica benedizione del sale e dei mezzi agricoli, i festeggiamenti si spostano a Tonadico.

Sabato 19 e domenica 20 gennaio si celebra la festa di San Sebastiano. Si inizia sabato con la musica tirolese dei Siever Musik e si prosegue domenica con un programma intenso di appuntamenti da non perdere.

Dopo la solenne santa messa alle ore 10.30, alle ore 11.15 non mancheranno i giochi per bambini, alle ore 14.00 la Super tombola – Stima del vedèl – Indovina cos’è, Caccia al tesoro e Giochi vari con il super pozzo di “San Bascian”. Chiusura in bellezza per i più piccoli alle ore 17.30 con un film per bambini alla Lisiera.

Durante tutta la manifestazione funzionerà un servizio di ristoro con le immancabili ‘trippe’ di ‘San Bascian’.