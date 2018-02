La Rurale Valsugana e Tesino incontra associazioni ed enti

Connect on Linked in

Il palazzetto dello sport di Borgo Valsugana è stata la cornice di un appuntamento molto partecipato

Borgo Valsugana (Trento) –La cultura del servizio al territorio, l’esercizio della mutualità, il gioco di squadra per il bene comune. Temi che hanno caratterizzato l’incontro organizzato dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino con le associazioni di volontariato dei ventitre comuni (di cui sette veneti) dove l’istituto di credito cooperativo agisce nella quotidianità con la sede e la rete di filiali. Una serata promossa per incontrarsi e valorizzare le reciproche attività e il valore aggiunto creato per le comunità locali. Alla serata hanno partecipato oltre duecento rappresentanti delle associazioni, i sindaci e gli assessori degli enti locali.

Il via alla serata con l’intervento del presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Arnaldo Dandrea. Alle sue parole è seguita la presentazione del Bilancio Sociale della Cassa Rurale a cura di Michele Sartori, responsabile dell’ufficio relazioni esterne dell’istituto di credito cooperativo. “Un bilancio di attività collaterali a quelle bancarie che – è stato spiegato – hanno riversato sul territorio benefici per oltre un milione di euro”.

Il momento successivo è stato affidato alla tavola rotonda, animata da cinque rappresentanti di associazioni, di diversi territori e settori di attività. Si è parlato di tematiche di servizio sociale e delle tante iniziative organizzate nei rispettivi ambiti.

Con l’aiuto di due funzionarie del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, Valeria Albertini ed Elisabetta Ambrogetti, si è poi passati a una illustrazione riassuntiva della Riforma del Terzo Settore, novità normativa e regolamentare nello scenario italiano che inciderà sull’attività e sull’organizzazione di chi si occupa di volontariato ed associazionismo.

Questo intervento ha offerto una prima informativa per inquadrare il tema. Intervento che sarà seguito dall’impegno della Cassa Rurale a organizzare, su singole tematiche di dettaglio, incontri formativi e informativi. Infine, dopo la presentazione di un’iniziativa attivata dalla Comunità Valsugana e Tesino per la gestione degli eventi sul territorio organizzati dalle associazioni, è stato presentato l’iter da seguire per la richiesta e la gestione di contributi e sponsorizzazioni della Cassa Rurale per l’anno 2018. Intervento di chiusura di Paolo Gonzo, direttore generale della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.

