La Rurale Dolomiti Fassa Primiero e Belluno cerca personale: domande entro il 31 gennaio

L’avviso pubblicato sul portale della banca: domande da inviare entro il 31 gennaio

NordEst – La durata dell’eventuale rapporto a tempo determinato sarà stabilita in funzione delle necessità che verranno eventualmente a verificarsi. Alla selezione, che si terrà in luogo e data che saranno successivamente comunicati, sono ammessi coloro che, all’atto della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, con godimento dei diritti politici;

b. età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentaquattro;

c. titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore con durata del corso di studi che consente l’accesso all’Università, conseguito con un punteggio pari o superiore al settanta per cento del punteggio massimo previsto (esempio: votazione massima per il conseguimento del diploma 100, punteggio minimo per partecipare alla selezione 70).

d. residenza nei Comuni della Val di Fassa, delle Valli di Primiero e Vanoi o della provincia di Belluno.

Nel processo di selezione la Cassa Rurale si riserva di avvalersi della eventuale collaborazione di consulenti e/o società esterne. Le domande di ammissione in carta libera, indirizzate all’Ufficio Personale della Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – Piaz de Sotegrava 1 – 38035 Moena (TN), dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019.