“La Riforma del Terzo Settore” a Primiero, giovedì 19 ottobre dalle 20 (ISCRIVITI ONLINE)

Lo scorso 3 agosto è ufficialmente entrato in vigore il Decreto che disciplina il nuovo Codice del Terzo settore e con esso è giunta a compimento una fase fondamentale della Riforma del Terzo settore

Primiero (Trento) – La Riforma rappresenta un punto di svolta epocale per il mondo del Terzo settorein generale e per quello associazionistico in particolare, andando a modificare profondamente la normativa esistente.

I cambiamenti apportati dal Decreto avranno infatti un impatto significativo sulle associazioni, che si troveranno di fronte a nuovi obblighi a cui adempiere ma anche a nuove opportunità da cogliere e da sfruttare.

Non Profit Network-CSV Trentino, assieme ad ACLI Trentine e ad ARCI del Trentino, ed in collaborazione con la Comunità di Primiero, propone una serata informativa con l’obiettivo di informare le associazioni e i cittadini sulle principali novità apportate dalla Riforma.

Verranno illustrate alcune linee guida, tenendo comunque presente che l’iter della Riforma non si è ancora concluso. Nei prossimi mesi dovranno infatti essere emanati alcuni decreti ministeriali fondamentali per dare concreta attuazione alla Riforma, ai quali seguiranno da parte di Non Profit Network-CSV Trentino ulteriorispecifici approfondimenti e percorsi formativi mirati.

Contenuti

– Il percorso della Riforma: le tappe passate, presenti e future

– La definizione di Ente di Terzo settore (ETS) e le diverse categorie di enti previsti dalla Riforma

– Il Registro unico nazionale del Terzo settore

– Il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo settore

– I nuovi obblighi di rendicontazione economica e sociale per gli Enti del Terzo settore

Data e luogo

L’incontro si svolgerà giovedì 19 ottobre 2017, ad ore 20-22, a Tonadico presso la sala “L.Negrelli” della Comunità di Primiero, in Via Roma n.19.

Chi può partecipare

Le serate sono rivolte principalmente alle associazioni e comitati; possono partecipare comunque anche i singoli cittadini e le persone interessate al tema. La partecipazione è gratuita .

Relatori

Antonino Guella, dottore commercialista, esperto in materia di fiscalità degli enti non profit e collaboratore di Non Profit Network-CSV Trentino

Daniele Erler, Referente area giuridica Non Profit Network – CSV Trentino

Iscrizioni

Per iscriversi è obbligatorio

COMPILARE QUESTO MODULO ONLINE .

Per informazioni:

Sara Donati Tel. 0461 916604 – email: info@volontariatotrentino.it