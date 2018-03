La Polizia Locale di Primiero intensifica i controlli sui possessori di cani

Connect on Linked in

Sono sempre più numerose infatti, le segnalazioni che riceve la Polizia locale di Primiero in merito a persone che, maleducatamente, lasciano sporcare i propri animali di compagnia soprattutto nei parchi pubblici, o in zone spesso frequentate da bambini. Molte anche le chiamate per cani che vagano incustoditi

Primiero (Trento) – In accordo con la pubblica amministrazione, la Polizia locale di Primiero annuncia che sono stati predisposti dei servizi mirati, anche in abiti civili, atti al controllo dei possessori di animali.

“Si ricorda – spiega il coordinatore della Polizia locale Vanni Iagher – che ai sensi del regolamento di Polizia urbana, i proprietari di animali devono munirsi di sistemi per la raccolta delle deiezioni e che a richiesta degli organi di vigilanza devono esibirli.

Il rifiuto così raccolto va conferito negli appositi cestini ed a questo riguardo la Polizia Locale si è già attivata per far potenziare, in determinate aree, la presenza di questi contenitori inoltre, per i nostri amici a quattro zampe, è stata fatta specifica richiesta di individuazione di un’area verde recintata dedicata esclusivamente a loro come accade già in molte altre località.

I controlli – conclude il coordinatore del Corpo – non riguarderanno solo chi sporca ma anche chi lascia vagare incustodito il suo animale nelle aree pubbliche senza adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa fuggire o nuocere alle persone o ad altri animali. Per una completa visione della normativa si rimanda ai siti internet delle pubbliche amministrazioni dove è possibile trovare il Regolamento di Polizia Urbana”.