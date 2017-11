La Messa domenicale su RaiUno torna in Trentino: dopo Segonzano, il 5 novembre alle 11 in diretta dal Primiero

Print This Post

Tutto pronto ad Imèr per la solenne celebrazione in diretta su Rai Uno. Non mancheranno le suggestive immagini della chiesetta di San Silvestro ma anche di altri splendidi luoghi del territorio

Imèr (Trento) – La santa messa di domenica 5 novembre fa tappa a Primiero: andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Chiesa SS. Pietro e Paolo in Imèr in Trentino. Il 22 ottobre scorso la tv nazionale ha trasmesso invece la celebrazione dal Santuario Madonna dell’Aiuto di Segonzano.

Durante la solenne celebrazione, non mancherà il ricordo della beata Serafina Micheli. Proprio nel 2017 nel paese del fondovalle di Primiero, si è celebrato l’anno Serafiniano, per ricordare la Suora originaria del paese di Imèr.

Quella di domenica 5 novembre, sarà una celebrazione che coinvolgerà l’intera comunità locale, invitata a partecipare attivamente all’evento, trasmesso in tutta Italia, ma non solo. La messa sarà celebrata da don Nicoola Belli, alla presenza del decano di Primiero, don Giuseppe Da Pra e degli altri parroci della valle, che condivideranno con gioia questo momento.

La messa in diretta su Rai Uno sarà inoltre animata dai cori parrocchiali di Mezzano e Imèr, la regia per la parte televisiva è curata da Gianni Epifani, mentre la voce narrante sarà quella dello storico commentatore liturgico di Radio Vaticana e del TG1, Orazio Coclite.

La Chiesa di Imèr

La chiesa parrocchiale di Imèr è dedicata ai santi Pietro e Paolo a causa delle antiche influenze della diocesi feltrina, infatti anche nel comune confinante di Lamon il patrono è San Pietro. Caratterizzata dal tipico ciborio ligneo trentino, il primo nucleo risale almeno al 1300, in quanto è citata per la prima volta in uno statuto del 1367. Venne ampliata a metà del 1500 e ancora nel settecento. Il campanile cinquecentesco venne ingrandito nel XIX secolo. Di fianco all’affresco di San Cristoforo si trova un portale dal gusto barocco. Un affresco settecentesco all’esterno della chiesa raffigura San Cristoforo, protettore dei viaggiatori, mentre porta il Bambino Gesù al di là d’un fiume. La chiesa è scandita da tre navate. Il ligneo altar maggiore risalente al 1768 è consacrato alla Trinità, quello della navata a sinistra è sovrastato da una statua della Madonna con dietro una pala raffigurante Madonna del Rosario, sotto la quale si raccolgono i santi Silvestro (patrono di Primiero), Antonio abate, san Francesco e Maria Maddalena. Nella navata a destra si trovano una statua del Sacro Cuore di Gesù e una pala che rappresenta la Trinità con ai piedi san Giovanni Nepomuceno e San Bartolomeo, patroni della valle del Vanoi. Questi due altari laterali risalgono al 1763.