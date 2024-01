La Marcialonga 2024 parla norvegese: Mathisen e Fleten vincono con nuovi record

Successo inatteso del norvegese e della sua connazionale. Tragico malore per un concorrente

Predazzo (Trento) – Marcialonga 2024 molto veloce, la 51/a, che ha preso il via domenica mattina da Moena, ma non certo da polverizzare il record. L’uomo che non t’aspetti è stato il norvegese Runar Skaug Mathisen che è sfuggito al controllo del gruppo di testa già a Lago di Tesero ed ha allungato perentoriamente per andare ad affrontare la salita di Cascata da solo.

Nel finale ci hanno provato Persson e Hoel ad agganciarlo, ma con un urlo liberatorio Mathisen ha bloccato il cronometro sul miglior tempo di sempre: 2h35’53″6. Miglior azzurro il poliziotto Dietmar Nöckler (25/o) del Team Robinson Trentino. Record anche al femminile con Emilie Fleten, norvegese pure lei, col tempo di 3h1’7″9 che nel finale è stata avvicinata da Magni Smedas, mentre Kati Roivas ha vinto lo sprint per il terzo posto su Anikken Gjerde Alnaes. Giornata da incorniciare con cielo terso, temperature ideali e pista decisamente veloce. Hanno preso il via 6.357 fondisti.

Tragico malore per un concorrente straniero

Tra i molti partecipanti c’era anche un fondista della Repubblica Ceca, classe 1953. Nei pressi di Canazei il suo cuore ha ceduto a seguito di infarto, subito si sono prodigati i concorrenti che lo seguivano quindi sono intervenuti prontissimi i soccorsi della Croce Rossa e anche l’eliambulanza che sostava a Cavalese per eventuali emergenze di Marcialonga. Ma ogni sforzo è risultato inutile. Il 70enne era in gara anche il figlio che ha seguito in prima persona i soccorsi.

