La magia dell’aurora boreale vista da Primiero in Trentino, Dolomiti Unesco

Ecco lo scatto inviato da Filippo Debertolis

NordEst – Spettacolare Aurora Boreale, nella serata di giovedì 10 ottobre, ad illuminare ancora una volta i cieli del Nord Italia. Dal Trentino al Veneto, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia alla Romagna, la tempesta geomagnetica dietro al fenomeno ha tinto di rosa, rosso, viola e verde il cielo di tante regioni. Un evento non così comune per il nostro Paese, immortalato da migliaia di persone che hanno condiviso foto, video e commenti sui social.

Dalle Dolomiti a Cima Grappa, passando per Torino con le incredibili immagini del cielo rosa sulla Mole, lo spettacolo di luce ha lasciato senza fiato centinaia e centinaia di ‘spettatori’. Uno spettacolo seguito in diretta anche dai tanti che non abitano nelle regioni interessate dal fenomeno, tra live, streaming e immagini webcam in tempo reale dalle cime d’Italia.