La Lotteria Italia bacia San Martino di Castrozza: venduto un biglietto da 50.000 euro alla storica bottega tabaccheria Bancher (TUTTI I PREMI)

Pochi i biglietti vincenti a NordEst: a Venezia, Verona e Primiero. E’ stato venduto invece nell’area di servizio di Sala Consilina (Salerno) dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria il biglietto vincente da 5 milioni di euro. Il biglietto è quello serie G numero 154304

NordEst – L’anno 2019 inizia nel migliore dei modi ai piedi delle Pale di San Martino, tra le Dolomiti trentine.

La Lotteria Italia bussa alla storica bottega tabaccheria Bancher in centro paese, con un biglietto da ben 50.000 euro, l’unico premio arrivato in tutto il Trentino Alto Adige. C’è grande soddisfazione nella famiglia Bancher per la fortunata estrazione, anche se non si tratta di uno dei primi premi, è comunque un ottimo modo per iniziare il 2019.

“Abbiamo visto la lista con tutti i premiati lunedì mattina – ci conferma Marco Bancher – e subito abbiamo verificato i tagliandi. Il biglietto D288046 è stato venduto proprio preso la nostra rivendita di San Martino di Castrozza. Ovviamente è impossibile sapere a chi, visto che in questo periodo passano moltissimi turisti”.

I vincitori dei primi premi

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro è il G numero 154304 staccato in zona Salerno.

A Napoli venduto il biglietto che vince 2,5 milioni di euro. Il biglietto serie E numero 449246 è stato venduto in piazza Principe Umberto.

A Pompei (Napoli) il biglietto che vale 1,5 milioni di euro. E’ il biglietto serie E numero 265607 venduto in via Roma 59.

A Torino, venduto in Corso Traiano 158, il biglietto abbinato alla vincita di 1 milione di euro. Il biglietto è serie P numero 386971.

Nell’area di servizio di Fabro, in provincia di Terni, sull’autostrada a1 Milano-Napoli, venduto il biglietto abbinato alla vincita di 500mila euro, serie F 075026.

I biglietti venduti a NordEst

D 288046 SIROR – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

A 287738 ISOLA RIZZA (VR)

C 422166 VENEZIA (VE)

Tutti i premiati

