La Lotteria Italia bacia San Martino di Castrozza: venduto biglietto da 50.000 euro. Premi da 25.000 euro anche a Trento, Bolzano, Belluno, Padova e Treviso (TUTTI I PREMI)

Premi da 50mila euro a Primiero, Venezia e Verona. A Belluno, Trento, Bolzano e Treviso venduti alcuni biglietti da 25.000 euro. E’ stato staccato invece nell’area di servizio di Sala Consilina (Salerno) dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria il biglietto vincente da 5 milioni di euro

NordEst – L’anno 2019 inizia nel migliore dei modi ai piedi delle Pale di San Martino, tra le Dolomiti trentine. La Lotteria Italia bussa alla storica bottega tabaccheria Bancher in centro paese, con un biglietto da ben 50.000 euro, l’unico premio di seconda categoria in tutto il Trentino Alto Adige. C’è grande soddisfazione nella famiglia Bancher per la fortunata estrazione, anche se non si tratta di uno dei primi premi, è comunque un ottimo modo per iniziare il 2019.

“Abbiamo visto la lista con tutti i premiati lunedì mattina – ci conferma Marco Bancher – e subito abbiamo verificato i tagliandi. Il biglietto D288046 è stato venduto proprio preso la nostra rivendita di San Martino di Castrozza. Ovviamente è impossibile sapere a chi, visto che in questo periodo passano moltissimi turisti”.

I vincitori dei primi premi

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro è il G numero 154304 staccato in zona Salerno.

A Napoli venduto il biglietto che vince 2,5 milioni di euro. Il biglietto serie E numero 449246 è stato venduto in piazza Principe Umberto.

A Pompei (Napoli) il biglietto che vale 1,5 milioni di euro. E’ il biglietto serie E numero 265607 venduto in via Roma 59.

A Torino, venduto in Corso Traiano 158, il biglietto abbinato alla vincita di 1 milione di euro. Il biglietto è serie P numero 386971.

Nell’area di servizio di Fabro, in provincia di Terni, sull’autostrada a1 Milano-Napoli, venduto il biglietto abbinato alla vincita di 500mila euro, serie F 075026.

I biglietti da 50.000 euro a NordEst

D 288046 SIROR – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

A 287738 ISOLA RIZZA (VR)

C 422166 VENEZIA (VE)

Per incassare le vincite, ricorda l’agenzia Agimeg, i biglietti vincenti della Lotteria Italia devono essere presentati integri ed in originale – sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate – presso uno sportello di Banca Intesa oppure presso l’Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario, 56/D a Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell’estrazione. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto.

Tutti i premi di seconda categoria

L’Agenzia dogane e monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno:

I 150 biglietti estratti di terza categoria

Per questi biglietti, il valore è di 25mila euro ciascuno:

F 449305 Ponte nelle Alpi (Belluno);

F 441332 (Milano);

C 251258 Trebaseleghe (Padova);

N 205043 (Milano);

F 228117 (Verona);

I 435642 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

C 264756 Bussolengo (Verona);

I 143127 Portici (Napoli);

G 053267 (Salerno);

B 033257 (Milano);

L 322863 Barzano (Lecco);

D 222028 Borgo San Lorenzo (Firenze);

P 328624 Gragnano (Napoli);

A 389476 (Firenze);

M 070349 Sant Antonino di Susa (Torino);

I 043778 Rapallo (Genova);

P 375567 (Bologna);

F 446319 Vallo della Lucania (Salerno);

G 291041 Cinisi (Palermo);

B 412410 Cemona;

O 242876 (Milano);

M 228238 Minturno (Latina);

O 110345 Castello di Annone (Asti);

G 454485 Teano (Caserta);

B 054352 Santa Margherita Ligure (Genova);

Q 153674 Cologno Monzese (Milano);

F 336012 Miradolo Terme (Pavia);

E 282080 Sorrento (Napoli);

A 437037 (Bologna);

F 483266 Torino di Sangro (Chieti);

E 238936 (Roma);

L 385022 (Roma);

B 186202 Riola Sardo (Oristano);

P 213885 (Parma);

I 449362 Modugno (Bari);

O 426552 (Catanzaro);

R 083674 Piossasco (Torino);

B 159232 Varazze (Savona);

E 381754 (Roma);

Q 087308 (Roma);

N 058961 Carate Brianza (Monza Brianza);

P 045537 Giussano (Monza Brianza);

E 054072 Spresiano (Treviso);

O 72952 Castrocielo (Frosinone);

D 144959 Castello di Annone (Asti);

P 164665 (Trento);

G 038044 (Roma);

M 424761 Sestri Levante (Genova);

E 291736 (Roma);

E 028967 Castrocielo (Frosinone);

N 499134 Pomezia (Roma);

N 116814 (Bolzano);

Q 028432 (Napoli);

L 021117 Catanzaro);

Q 140209 (Milano);

E 092237 (Napoli);

P 398606 (Roma);

O 112638 Limbiate (Monza Brianza);

F 118209 Castelcivita (Salerno);

L 485119 (Firenze);

Q 456643 Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

L 198702 Rende (Cosenza);

L 271942 Brentino Belluno (Verona);

P 054137 Cavaion Veronese (Verona);

E 268785 Pianopoli (Catanzaro);

F 313698 Treppo Ligosullo (Udine);

N 078558 (Roma);

P 377748 Conegliano (Treviso);

B 420877 Valleggia (Savona);

M 246350 Belforte Monferrato (Alessandria);

B 169824 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza);

I 454688 Villafranca Tirrena (Messina);

M 341380 Pollena Trocchia (Napoli);

L 237446 San Zenone al Lambro (Milano);

F 385154 Frascati (Roma);

Q 110912 (Firenze);

E 011547 Campofelice di Roccella (Palermo);

B 183422 Riccia (Campobasso);

C 280876 Stezzano (Bergamo);

M 387204 (Roma);

Q 173962 (Lecce);

I 347875 Acquaviva delle Fonti (Bari);

M 491260 (Milano);

N 132501 Bacoli (Napoli):

G 060311 (Roma);

P 309645 (Roma);

R 186657 Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

D 403759 Nocera Superiore (Salerno);

N 354074 Orio al Serio (Bergamo);

L 067272 Solarolo (Ravenna);

B 477823 Monsummano Terme (Pistoia);

L 130853 Rho (Milano);

L 045270 Paternò (Catania);

E 119787 Mugnano di Napoli (Napoli);

L 311771 (Milano);

E 432914 Varna (Bolzano);

N 488731 (Rimini);

C 428687 Ceggia (Venezia);

G 157462 Campagna (Salerno);

L 038874 Poggio Renatico (Ferrara);

D 327434 (Milano);

A 202572 (Milano);

L 222381 (Roma);

C 044703 Vico nel Lazio (Frosinone);

A 463256 (Perugia);

Q 000588 (Roma);

F 033373 (Roma);

M 402575 (Milano);

A 441232 Monfalcone (Gorizia);

Q 341529 Fiumicino (Roma);

M 191430 Confienza (Pavia);

N 120350 (Matera);

I 425021 Sulmona (L’Aquila);

A 144784 Torre Annunziata (Napoli);

F 399499 (Milano);

R 311302 Barberino di Mugello (Firenze);

A 080997 Desenzano del Garda (Brescia);

P 486317 (Roma);

Q 081487 Sommacampagna (Verona);

O 146119 (Roma);

M 430533 (Genova);

C 267136 Cecina (Livorno);

F 442404 Castelvetrano (Trapani);

G 324310 Anagni (Frosinone);

N 475532 Oriolo Romano (Viterbo);

C 027156 (Sondrio);

G 464412 (Milano);

N 050606 (Palermo);

G 030842 (Treviso);

R 412982 San Nicola la Strada (Caserta);

C 140039 Arsago Seprio (Varese);

C 041191 (Brescia);

P 372123 Bojano (Campobasso);

N 324490 (Milano);

L 051862 Ischia (Napoli);

A 421046 Casilina (Roma);

L 365933 (Reggio Emilia);

F 392396 (Roma);

D 426055 (Asti);

M 076110 Cerignola (Foggia);

Q 334016 Finale Ligure (Savona);

P 449830 Cesano Maderno (Monza Brianza);

P 435411 S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

D 342846 Falconara Marittima (Ancona);

E 295119 Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

L 155919 (Matera);

L 458046 Colonnella (Teramo);

C 008214 Nichelino (Torino);

B 261354 Borgaro Torinese (Torino);

D 408617 Campagna (Salerno).