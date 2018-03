La Lega Nord lancia la sfida per il governo della Provincia, Salvini: “Le voci delle valli arriveranno in Parlamento”

Connect on Linked in

Nel suo lungo monologo il leader leghista ha evidenziato: “Regione da troppo tempo governata da falsi autonomisti. Drammatico chiudere un punto nascite in montagna. Lavoro al centro e meno tasse. Per il governo, faremo gli interessi del Paese e io lavorerò per il nostro programma”

Trento – Sala della cooperazione gremita giovedì sera a Trento, per ascoltare il numero uno della Lega Nord, Matteo Salvini, arrivato in provincia per ringraziare gli elettori, come sta facendo da giorni in tutta Italia.

“Son qui per ringraziare, perché il voto trentino è stato storico, emozionante – ha detto Matteo Salvini – , ci riempie di gioia e ci stiamo preparando per il 3 ottobre con una squadra per riprenderci un territorio per troppo tempo govern ato da falsi autonomisti che non hanno fatto quello che dovevano fare”. Il leader della Lega ha spiegato in questo modo la sua presenza a Trento, non risparmiando le bordate alla maggioranza provinciale, dopo la recente sconfitta elettorale del centrosinistra.

“C’è un centrodestra – ha detto Salvini – che è stato premiato, c’è un programma e gli altri ci devono dire se vogliono darci una mano ad abolire la legge Fornero, a ridurre le tasse, a impedire gli sbarchi”.

Le contestazioni

Prima dell’arrivo di Salvini, a qualche decina di metri dalla Sala della Cooperazione, hanno manifestato pacificamente una trentina di militanti del Centro sociale Bruno.

Avevano annunciato l’iniziativa su Facebook per dare il loro “appoggio alla resistenza curda” e “per contestare la presenza del leader xenofobo Matteo Salvini”. I manifestanti hanno esposto uno striscione e gridato slogan contro la Lega e il suo leader.

