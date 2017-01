Nordest – Inaugurazione a Trento, giovedì 26 gennaio alle ore 17.30, presso la sede della SAT, la mostra “Un Fiume di Legno”. È curata dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e racconta il trasporto, lungo i secoli, del legname dalle Valli del Vanoi e di Primiero a Venezia, attraverso la fluitazione lungo i corsi d’acqua.

La mostra è allestita nel nuovo “Laboratorio Alpino e delle Dolomiti – Bene UNESCO” previsto recentemente da una convenzione sottoscritta dalla Fondazione Dolomiti UNESCO insieme alla Provincia Autonoma di Trento, la SAT – Società degli Alpinisti Tridentini, Trento Film Festival, TSM/STEP e MUSE.

“È un nuovo spazio – sottolinea la Presidente della Commissione Cultura e Biblioteca della SAT, Anna Facchini - che vuole raccontare la realtà dolomitica proponendo iniziative per tutti, dedicate al tema delle Dolomiti e della montagna. Questo spazio vuole essere un luogo aperto nel centro della città dove fare, vedere, pensare, capire, leggere” .

La scorsa estate la mostra sulla fluitazione era stata allestita a Venezia, presso l’Arsenale, un luogo simbolo, in quanto punto di arrivo del viaggio del legno dalla montagna al mare, dove per secoli il legname è stato usato per costruire la flotta della Serenissima.

La mostra, in questi anni, ha toccato altri luoghi dell’antico tragitto del legname: Primiero, Vanoi, Fonzaso, Lamon, Valstagna, Bassano del Grappa, Padova, Forte Marghera.

“L’appuntamento di Trento – sottolinea il Direttore dell’Ente Parco, Vittorio Ducoli - è un’occasione straordinaria per poter presentare alla città uno spaccato della storia dei contesti, dell’economia e del vivere la montagna nel corso dei secoli. Ed ha un indubbio valore culturale perché collocata all’interno delle iniziative avviate dal nuovo Laboratorio Alpino che intende raccontare i diversi aspetti delle Dolomiti.

“Un Fiume di Legno”, in particolare, attraverso i dipinti dell’artista ed antropologa Roswitha Asche, tra cui un grande diorama con l’intero percorso dei tronchi dai monti alla Laguna, presenta il mondo sociale ed umano che ruotava, nei secoli scorsi, intorno al prelievo e al trasporto via acqua del legname.

All’inaugurazione della mostra saranno presenti il Presidente della SAT, Claudio Bassetti e il Direttore del Parco, Vittorio Ducoli, ed è in programma una Conferenza sul tema della fluitazione, a cura di Ugo Pistoia, co-autore della pubblicazione dalla quale è stata tratta la mostra. Gli allestimenti della mostra sono stati curati da Cristina Zorzi, Responsabile degli allestimenti del Parco.

Luoghi e orari dell’esposizione

Biblioteca della Montagna Laboratorio Alpino SAT – Trento

dal 26 gennaio al 24 febbraio 2017

dal lunedì al venerdì: dalle ore 14 alle ore 18