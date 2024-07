La Finanza sequestra 8,5 kg di cocaina in Val Venosta

Posted on

Via libera con riserva – E’ un via libera con prescrizioni, quello della Giunta provinciale di Trento, alla nuova centralina idroelettrica sul torrente Lozen (Valle del Vanoi). Nei mesi scorsi sul progetto, avevano sollevato perplessità ambientalisti e pescatori. Ora il progetto definitivo è stato approvato, non senza dubbi da parte dei residenti in zona, sull’impatto […]