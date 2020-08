La Finanza scova a Trento uno spacciatore “a domicilio” con casa Itea e reddito di cittadinanza

Posted on

Le impegnative operazioni di soccorso sulla via ferrata Colodri ad Arco. Grave malore in Val di Ledro per un 35enne Trento – Un gruppo composto da una trentina di escursionisti tedeschi si trovava all’inizio della via ferrata Colodri (Arco) quando dei sassi sono precipitati da sopra colpendo uno di loro, un ragazzino di 10 anni. […]