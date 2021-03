La comunità di Primiero si stringe alla famiglia Orsolin: addio a Giacomo, noto imprenditore e storico sindaco di Siror

Con Giacomo Orsolin se ne va una pagina di storia di Primiero

Primiero (Trento) – Giacomo Orsolin è stato imprenditore lungimirante a Primiero in tempi non facili, ma anche sindaco del Comune di Siror, sempre in prima linea, impegnato tra la sua gente con molti progetti di primo piano. Su tutti, ricordiamo uno dei tanti episodi che vide lo storico sindaco solidale con la sua gente.

Nel Natale 1969, Giacomo Orsolin fu tra i primi ad aiutare le famiglie sfollate dopo il devastante incendio di Siror, raccontato da Andrea Orsolin su Vita Trentina: “I danni furono enormi. Molte persone persero tutto, ma la solidarietà di Siror e del resto della valle fu eccezionale. I sinistrati furono accolti in casa da parenti e amici, mentre il Consiglio comunale guidato dal sindaco Giacomo Orsolin provvide ad assegnare a ciascuna famiglia colpita una somma di 100mila lire. Seguirono poi gli aiuti da parte di Provincia con il presidente Bruno Kessler e Regione con il presidente Giorgio Grigolli, oltre a quelli provenienti da altre realtà primierotte”.

I funerali si terranno giovedì 11 marzo alle 14.30 nella chiesa di Siror.

L’ultimo saluto a Siror