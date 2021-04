La comunità di Primiero si stringe alla famiglia di Mariano Depaoli, l’ultimo saluto sabato 10 aprile alle 10 nella chiesa di Tonadico

L’ultimo saluto sabato mattina a Tonadico

Tonadico (Trento) – L’intera comunità di Primiero, si unisce in queste ore al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa del caro Mariano, impegnato in molte attività di volontariato e molto noto a Tonadico per il suo sorriso gentile e la grande disponibilità in ogni momento. La famiglia Depaoli ringrazia, quanti hanno collaborato alle ricerche – dopo il mancato rientro a casa di Mariano nel pomeriggio di mercoledì -, ritrovato in tarda serata, a breve distanza dalla sua baita di montagna in Val Canali, dove è stato colto da un grave malore, in uno dei luoghi che più amava.

La veglia funebre si terrà presso l’oratorio di Pieve a Primiero. Eventuali offerte saranno devolute all’associazione Alpini di Primiero.