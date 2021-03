La comunità di Primiero si stringe alla famiglia di Angelo Cazzetta: “Addio ad un uomo del fare”, funerali lunedì 15 marzo alle 14.30 a San Martino di Castrozza

Il cordoglio delle istituzioni locali, del presidente del gruppo Acsm, Giorgio Orsega e dei molti amici amministratori con i quali Cazzetta ha collaborato in tanti anni di attività. Dagli impianti di risalita al suo impegno per la nascita e lo sviluppo di Ecotermica Primiero San Martino

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Se ne è andato in silenzio Angelo Cazzetta, come era solito fare. Un uomo concreto, che partiva da San Martino di Castrozza alle 5 del mattino per incontrare i presidenti della Provincia di turno in piazza Dante a Trento – tirandoli per la giacca -, per sollecitare e sostenere i vari progetti in campo nella sua amata valle. Dagli impianti di risalita, alla più recente Ecotermica Primiero. Da quel tanto sospirato collegamento San Martino Rolle, alle più recenti centrali di teleriscaldamento, dei veri gioielli di innovazione a livello nazionale.

Un uomo dal quale molti amministratori oggi dovrebbero prendere spunto, per la sua concretezza, per i progetti realizzati senza tanti annunci, ma con molto pragmatismo. Un amministratore a volte scomodo per la sua schiettezza, ma che pensava sempre al bene della sua comunità. E’ stato per molti anni agente immobiliare nella sua San Martino di Castrozza che promuoveva in ogni occasione, con turisti di passaggio e ospiti storici, ma anche collaboratore dell’agenzia Itas.

Angelo Cazzetta (nella foto) designato dal 2001 presidente di Ecotermica San Martino di Castrozza è diventato anche il motore della nuova Ecotermica Primiero. Due società gemelle, che gestiscono oggi il teleriscaldamento di valle: una vera innovazione green per il territorio ai piedi delle Pale di San Martino. Amministratore locale lungimirante, Cazzetta fu membro del Consiglio di Acsm dal 2001 fino al 2010. Il presidente del Gruppo Acsm, Giorgio Orsega si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa.

“Un grazie a chi mi ha concesso il privilegio di lavorare per la mia gente e per la mia valle in questi anni con grandi soddisfazioni. In questi anni oltre alla realizzazione e al lancio dell’impianto di San Martino di Castrozza che serve l’intera località, Ecotermica si è aperta anche al fondovalle di Primiero creando la nuova centrale di Transacqua, che servirà entro il 2016 tutti i Comuni del territorio: da Transacqua a Imèr”, così scriveva Angelo Cazzetta ad aprile 2014 dopo il cambio dei vertici di Ecotermica.

Una grande perdita per l’intera comunità di Primiero, che lo ricorda con grande nostalgia.

L’ultimo saluto a San Martino di Castrozza